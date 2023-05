Santos e Palmeiras ficam no zero em clássico equilibrado na noite deste sábado, na Vila

Os dois times voltaram com mudanças, por causa de problemas médicos com Gustavo Gómez, Messias e Lucas Braga. Em campo, o Palmeiras ficou mais tempo com a bola, mas ainda com dificuldades de infiltração na defesa do Santos, que fez partida irretocável no setor. Nem as entradas dos garotos Luis Guilherme e Endrick mudaram a situação do Verdão, que jogou abaixo de seu padrão. Já no Peixe, faltou velocidade no contra-ataque após a saída de Ângelo, mas ainda assim houve chances: uma delas em chute de Deivid Washington em boa troca de passes no ataque. Nenhum dos rivais, porém, fez o suficiente para sair do zero.

