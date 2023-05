Cerca de 222 kg de drogas são captados em carreta próximo a Vila Campinas

Durante um patrulhamento de rotina feito por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira, 18, cerca de 222 quilos de drogas foram apreendidas escondidas em uma carreta no quilômetro 69 da BR-364, próximo a Vila Campinas, interior do Acre.

No total, foram 222 quilos de três tipos de entorpecentes, sendo 124,14 quilos de pasta base de cocaína, 95,64 de cloridrato de cocaína e 2,26 de substância aparentando ser skunk, a supermaconha.

A apreensão aconteceu quando a equipe observou que uma carreta transportava uma carga que, aparentemente, excedia os limites da carroceria.

O condutor do veículo apresentou nervosismo e discordância sobre o compartimento suspeito no veículo, onde foi descoberto um local preparado na lateral do veículo com bastante entorpecente.

A PRF levou o veículo até o posto de fiscalização para fazer a abertura do compartimento e fez todo o procedimento geral de contagem e pesagem da droga.

Segundo os agentes, o motorista da carreta não tem passagem criminal e informou que não tinha conhecimento da droga no veículo. “Ele disse que deixou o caminhão em algum lugar, onde ficou aproximadamente 20 dias na cidade, e entregaram ele [caminhão] dessa maneira. Ele disse que não sabia se existia entorpecente”, comentou um PRF.