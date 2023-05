Indígena que lucrava mais de doze mil por mês com tráfico de entorpecentes é preso no Jordão

O indígena R.S.S.K foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 18, enquanto estava comercializando entorpecente no bairro Bananal, situado no município de Jordão, interior do Estado do Acre.

Aos policiais civis e militares que participaram da operação, o detido informou que mantinha um lucro de mais de R$ 3 mil semanalmente com a venda de entorpecentes.

Com ele, as forças de segurança conseguiram tirar de circulação aproximadamente mais meio quilo de drogas.

Informações da Delegacia de Polícia Civil de Jordão apontam que este foi mais um trabalho de inteligência em combate à prática do crime de tráfico de drogas e que o acusado preso ficará aguardando decisão judicial.