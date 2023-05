Prefeitura de Rio Branco forma gestores que trabalham no programa Busca Ativa Escolar

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) está realizando no auditório da secretaria a formação de mais de 70 gestores escolares que trabalham no programa Busca Ativa Escolar, desenvolvido pelo Unicef, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

O Busca Ativa Escolar reúne representantes de diferentes áreas como educação, saúde, assistência social e planejamento formando, assim, a rede de proteção. O objetivo é que toda criança tenha direito a permanecer na escola.

Hoje, no município de Rio Branco, 267 crianças são acompanhadas pelo Busca Ativa. A coordenadora do programa, Neyvannara Ferreira, falou sobre a importância da formação desses gestores. De acordo com a coordenadora o principal objetivo é estar formando as equipes gestoras.

“Hoje são as equipes de pré-escolar. Ontem nós tivemos nas creches, nos centros de educação infantil, para melhor atender essas crianças sabendo quais são as particularidades das famílias, porque eles estão na ponta desse processo que começa na busca ativa escolar. É a escola, a equipe gestora e a professora perguntando, questionando por que essa criança não está indo para a escola? O que está acontecendo? Se está doente, se trouxe um atestado para saber as particularidades da família antes de nós ingressarmos nos bairros e fazer as vistas domiciliares”.