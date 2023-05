Tião Bocalom apresenta Programa 1.001 Dignidades na Federação da Indústrias do Paraná

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve na manhã desta quarta-feira (24), em Curitiba, no Campus da Industria, no Sistema das Federações das Indústrias do Estado do Paraná.

Acompanhado da secretária de Planejamento, Neiva Tessinari, o prefeito apresentou o Programa 1.001 Dignidades, que visa a construção de casas populares para famílias de baixa renda que moram sobre valas, esgotos e beiras de rios.

Prefeito e secretária foram recebidos pela coordenadora do gabinete da presidência da Fiep, Wanessa Grebogi, pelo especialista em inovação de tecnologia do Senai Paraná, João Bosco, pelo coordenador de relações governamentais, Diego Lima e pelo consultor de inovação do Senai, Luiz Tiago.

Tião Bocalom apresentou o “1.001 Dignidades”, programa da Prefeitura de Rio Branco e conheceu tecnologias que a FIEP está trabalhando para melhorar o atendimento às comunidades, como exames rápidos de câncer de mama e oftalmológico.

“Me chamou muita atenção esse UP que traz um novo equipamento que faz análise de oftalmologia e pode contribuir na área da saúde do município. A gente entende que essa parceria com o Senai Curitiba é muito importante”, disse a secretária de Desenvolvimento, Tecnologia, Turismo e Inovação, Neiva Tessinari.

O prefeito Tião Bocalom comentou sobre a importância de conhecer novas tecnologias e também sobre as parcerias que podem surgir para o Programa 1.001 Dignidades. O gestor afirmou que a Prefeitura de Rio Branco tem recursos próprios para a realização do projeto, mas que parcerias são sempre importantes.

“Nós pedimos que eles façam a conexão entre a prefeitura e as empresas daqui do Paraná que produzem tinta, aço, telhas, enfim… porque esses são parceiros potenciais para nos ajudar a desenvolver o projeto. Nós temos os recursos já destinados e assegurados, mas uma parceria com alguma empresa que queira participar e somar com o projeto”, afirmou o prefeito.

“Agradecemos a visita do prefeito, foi muito produtivo esse encontro, desejamos a ele todo o sucesso na implementação desse Programa 1.001 Dignidades, que irá contribuir com o ecossistema de Rio Branco e com o Acre”, concluiu João Bosco, especialista em inovação de tecnologia do Senai Paraná.