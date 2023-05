No G7, Zelensky encontra Biden e nega que a Rússia tenha assumido controle de Bakhmut

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a negar que Bakhmut esteja ocupada pela Rússia e afirmou que soldados ucranianos permanecem na cidade. O mandatário falou com jornalistas na cúpula do G7, que acontece no Japão.

“Tenho clareza sobre o que está acontecendo em Bakhmut. Não posso compartilhar as táticas dos militares, mas um país ainda maior que o nosso não pode nos derrotar. Vai passar um tempo e estaremos vencendo. Hoje nossos soldados estão em Bakhmut. Não vou compartilhar os locais”, disse Zelensky.

“Bakhmut não está ocupada pela Federação Russa hoje. Não há duas ou três interpretações dessas palavras”, acrescentou.

Os comentários de Zelensky vêm depois que o grupo mercenário Wagner, da Rússia, afirmou ter tomado a cidade ucraniana de Bakhmut.

Mais cedo na cúpula, o presidente dos EUA, Joe Biden, havia anunciado um novo pacote de assistência de segurança para a Ucrânia.

“Os Estados Unidos continuam a fazer todo o possível para fortalecer a capacidade da Ucrânia de se defender”, disse Biden. Ele ainda citou recente decisão que permitiu o envio de caças F-16 vão à Ucrânia e o treino de pilotos para as aeronaves.

Biden disse que novas sanções contra a Rússia “garantem a pressão sobre Putin”. O novo pacote de assistência de segurança totalizaria US$ 375 milhões e incluiria munição, artilharia e veículos, disse o presidente.

Ele expressou desejo de “paz justa” na Ucrânia e disse que a integridade territorial e a soberania do país são “inegociáveis”.

“O que você conquistou é uma questão para o mundo inteiro e estamos maravilhados com o que você fez até agora”, disse Biden. “Juntamente com todo o G7, protegemos a Ucrânia e prometo que não vamos a lugar nenhum.”

Publicado por Danilo Moliterno, da CNN, com informações de Maria Kostenko, Allegra Goodwin and Sarah Dean, da CNNi.