Criminosos executam adolescente de 15 anos na frente da mãe, em Rio Branco

Mais um assassinato foi registrado na manhã deste domingo, 21, em Rio Branco. O adolescente Jorge Luiz Souza Lima, de 15 anos, foi executado com um tiro na cabeça, e a mãe dele, Carlinda Souza Lino, de 40 anos, foi ferida com dois tiros de raspão no ombro, quando abraçava o filho e pedia clemência aos criminosos.

Segundo informações da mãe do adolescente executado, eles caminhavam na travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim, em companhia de dois filhos e um amigo dos filhos, quando criminosos em um carro branco se.aproximaram e desceram atirando com a intenção de matar o outro filho dela e o amigo que correram.

Revoltados com a fuga dos principais alvos, os bandidos retornaram e no momento em que o filho a abraçou pedindo para não morrer, um dos criminosos atirou na cabeça do jovem e ainda efetuou dois tiros na mãe do adolescentes.

Criminosos são presos em flagrante

Após o crime, o bando se evadiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, foi acionado, mas chegando ao local nada pode fazer pelo adolescente. A mãe da vítima foi atingida com dois tiros de raspão recebeu atendimento médico.

Policiais militares realizaram buscas pela região e através da divulgação via rede rádio sobre o crime e características do veículo, uma guarnição conseguiu identificá-los na rua 1° de maio no bairro das Placas.

A polícia informou que o veículo foi abandonado na rua e durante patrulhamento nas proximidades conseguiram visualizar dois suspeitos que ao perceberem a presença da polícia saíram correndo.

Um foi alcançado e preso e este carregava uma mochila onde estavam as duas armas de fogo usadas no crime. Outra guarnição conseguiu prender o segundo suspeito e ambos foram encaminhados a Delegacias de Flagrantes.