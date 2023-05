Mulher de 22 anos que buscava droga em Epitaciolândia para vender em Xapuri é presa

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, prendeu em flagrante na tarde desse domingo, 28, a mulher I. F. C., de 22 anos de idade, residente no Centro de Xapuri.

As investigações apontam que a jovem viajava com frequência ao município vizinho de Epitaciolândia para buscar droga e revender em Xapuri.

Após os procedimentos no local da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas a mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri e em seguida levada para o presídio Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco.