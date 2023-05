PRF apreende quase 60 kg de droga ao perseguir traficante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Porto Velho (RO) não havia identificado até a manhã desta segunda-feira, 29, o homem que na noite desse domingo (28), depois de ter sido perseguido pela BR-364, parou na estrada e fugiu pelo matagal tomando rumo ignorado.

Ao fazer uma revista no carro deixado pelo homem que havia saído do Acre, os policiais encontraram mais de 57 quilos de cloridrato de cocaína, pasta-base e maconha.

Tudo começou na altura do km 759, quando os policiais se depararam com um veículo que transitava no sentido Acre/Rondônia, cujo condutor, ao receber o sinal de parada, saiu em alta velocidade tentando fugir.

Foi iniciada perseguição por alguns quilômetros e terminou quando o homem parou na margem da rodovia federal e correu para uma área de mata. No bagageiro do veículo abandonado, estava 57,31 quilos de drogas divididos entre cloridrato de cocaína, maconha e pasta-base, que foram levados para o Departamento de Narcóticos (DENARC).