Mulher de 58 anos é encontrada morta dentro do próprio quarto no Bairro Vitória, em Rio Branco

Elba Barbosa Mororó, de 58 anos, foi encontrada morta em seu próprio quarto na noite desta terça-feira, 9. A residência fica localizada na Travessa Jovem, no Bairro Vitória, parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações uma mulher estava sumida desde do último domingo, 7. Ela morava com uma filha, que é especial, e uma neta, e teria combinado com um vizinho no sábado (06), pra ele levar até o banco na segunda-feira (08), para poder sacar o dinheiro dela, mas ela acabou não aparecendo, o que chamou a atenção do vizinho, que acionou um outro filho de Elba que mora em Boca do Acre. Vizinhos e amigos fizeram buscas por Elba em hospitais e Upas e quando chegaram na casa dela perceberam um cheiro de podre saindo do quarto dela que estava trancado, mas o ventilador estava ligado.

Ao arrombar a porta, eles encontraram Elba morta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atestou óbito e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal. Provavelmente Elba tenha falecido no domingo, 7, mas as causas ainda estão sendo investigadas.