Mais de 46 quilos de cocaína são apreendidos na BR-364 com casal

Um casal que não teve os nomes divulgados foi preso por policiais do Grupamento Especializada em Fronteiras (GEFRON), com 46 quilos de drogas. A ação policial ocorreu na madrugada desta terça-feira, 9, na BR-364.

De acordo com o delegado Rêmullo Diniz, ao receber ordem de parada, o condutor do carro empreendeu fuga, mas o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e vindo a colidir em um barranco às margens da BR-364.

O casal foi preso e apresentado à Delegacia de Polícia Civil do município de Tarauacá.

Os policiais do GEFRON encontraram no bagageiro do veículo todo o entorpecente. A droga estava dentro de sacos de fibras. A investigação apontou ainda que a cocaína que saiu de Cruzeiro do Sul teria como destino final Rio Branco.