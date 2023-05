Mulher agredida por ex-marido ganha guarda provisória das filhas levadas à força pelo pai

A mulher contou que não via as filhas desde 29 de abril, quando o ex-marido teria ido à casa da família dela em Santos, no litoral de São Paulo, e “tomado” as meninas à força, levando as crianças para a residência dele na capital. O outro filho do casal, também menor de idade, não foi levado pelo pai. O g1 não localizou a defesa do homem até a publicação desta matéria.

“O sentimento de estar com elas novamente é de felicidade, alívio e gratidão. […] de verdade, estou aliviada por saber que, pelo menos por ora, que ele [Rodrigo] não vai fazer nada”, disse a mulher.

Guarda provisória



A Justiça de Santos determinou, na última terça-feira (16), a guarda provisória unilateral das meninas para Gabrielle. Conforme apurado pelo g1, a juíza da 3ª Vara de Família e Sucessões ressaltou que Rodrigo teria 24h – a partir da decisão judicial – para entregar as filhas aos cuidados da mãe.



Segundo o advogado Antônio Sérgio de Oliveira Santana, que representa Gabrielle no caso, o momento do reencontro da mulher com as filhas apenas coincidiu com a data de prisão de Rodrigo, uma vez que o processo da guarda não tem relação direta com a detenção do homem.



“Aconteceu tudo junto [no mesmo dia]. Quando ela foi buscar as crianças, o porteiro do prédio informou que ele [Rodrigo] tinha acabado de ser preso, além de que as meninas estavam com a madrasta”, concluiu o profissional.



O caso