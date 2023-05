Bahia x Goiás: onde assistir ao vivo e online , horário, arbitragem e escalações prováveis

O Bahia quer retomar o caminho das vitórias, depois de perder dois jogos na Série A e empatar com o Santos, pela Copa do Brasil. Apesar do jejum, a expectativa é positiva, já que o Tricolor mostrou sinais de evolução, principalmente defensiva, no jogo do meio de semana, na Vila Belmiro; o problema é que Renato Paiva tem desfalques para este desafio. O Esquadrão é o 14º da tabela, com seis pontos.