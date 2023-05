Loja Honda é invadida e furtada no centro de Cruzeiro do Sul

Durante a madrugada desta sexta-feira (5) , cinco indivíduos adentraram a loja Honda Moto Star em Cruzeiro do Sul e realizaram um assalto, causando um prejuízo superior a R$ 50 mil.

Através das gravações das câmeras de segurança, foi possível visualizar os ladrões vestidos com casacos, levando diversos itens como motores, capacetes e roçadeiras. Um dos indivíduos vasculhou as gavetas enquanto outro, que estava sem camisa, agiu de forma diferente dos demais. Utilizando um tesourão, os criminosos conseguiram roubar cerca de dez capacetes, motores, roçadeiras e outros objetos.

Na mesma semana, foram registrados diversos roubos e assaltos no Centro e bairros de Cruzeiro do Sul. A Polícia Militar informou que há uma equipe específica atuando no Centro Comercial do município, mas até o momento ninguém foi preso.

Fonte: Juruá Online