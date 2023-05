Iapen realiza exames para prevenir câncer de colo do útero em penitenciária feminina

As mulheres privadas de liberdade da penitenciária feminina de Rio Branco foram atendidas nesta sexta-feira, 26, com exames preventivos de câncer de colo do útero (PCCU) e mamografia. A ação é contínua no Instituto de Administração Penitenciária( Iapen-AC) e conta com parceiros, como as secretarias de Estado da Mulher (Semulher) e de Saúde (Sesacre) e do Hospital de Amor, que efetiva as demandas com o apoio da unidade móvel, a Carreta do Amor.

A divisão de Saúde do Iapen atua na oferta do serviço há três anos. “É um trabalho que visa à prevenção, além de tratar as mulheres que precisam do serviço médico”, explica a chefe do setor, Ingrid Suarez.

Com a investigação e a identificação da doença no início, a probabilidade de cura é alta, principalmente para mulheres entre 18 e 45 anos que têm vida sexual ativa.

A diretora da unidade penitenciária, Dalvanir Azevedo, destacou: “O atendimento ginecológico é essencial para que a mulher mantenha os cuidados necessários com a saúde”.

“O intuito do Iapen é deixar o ambiente mais humanizado, a fim de que ao término da pena, todas essas mulheres possam seguir suas vidas. Além disso, é uma orientação do governador Gladson que as secretarias estejam empenhadas e unidas”, frisou o presidente da instituição, Glauber Feitoza.

O governo do Acre fortalece a promoção de ações que apoiam as políticas públicas para as mulheres que estão privadas de liberdade.