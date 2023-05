Curso sobre liderança ativa capacita jovens estudantes da rede pública ao protagonismo

Estudantes da rede estadual do Acre terão a oportunidade de participar do curso Liderança Ativa, que visa capacitar jovens do 8º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio a se tornarem líderes engajados e protagonistas em suas comunidades escolares.

Com inscrições abertas até este domingo, 28, pelo endereço linktr.ee/liderancaativa, o curso é gratuito e realizado pela plataforma Politize, instituição parceira da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A Politize é uma organização da sociedade civil que oferece educação política por meio de uma plataforma online, com diversos conteúdos didáticos e acessíveis. O objetivo é formar lideranças cidadãs para resolver problemas públicos em todas as regiões do Brasil.

Com carga de 40 horas, curso é dividido em seis módulos e abrange uma variedade de tópicos essenciais para o desenvolvimento das habilidades de liderança dos estudantes. A chefe da Divisão do Ensino Médio da SEE, Danielly Matos, incentiva a participação dos estudantes da rede: “É uma iniciativa que visa empoderar os estudantes e promover uma participação ativa e consciente na comunidade escolar”.