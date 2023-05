Concurso Polícia Militar de Santa Catarina : saiu edital com 550 vagas; inscreva-se!

Estão abertas as inscrições do concurso PM SC (Polícia Militar de Santa Catarina) com oferta de 550 vagas imediatas, sendo 500 para Soldados e 50 para Oficiais.

Os interessados na seleção podem realizar sua candidatura através do site da banca organizadora, o Cebraspe, até os dias 9 de junho (oficial) e 16 de junho (soldado). A taxa foi fixada nos valores de R$ 200,00 e R$ 250,00,

As oportunidades exigem formação de nível superior e não ter completado a idade máxima de 30 anos até o último dia de inscrição. Os salários iniciais variam de R$ 6.000,00 a R$ 16.306,00.

Fonte: Etratégia Concursos