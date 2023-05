Motorista de APP flagrado com adolescente em motel é evangélico, casado e já foi preso por tráfico

O motorista de aplicativo Jonhatam Diego Andrade da Costa, de 36 anos, que foi preso em flagrante no último sábado, 20, após gravar um vídeo entrando no Motel Jóia, em Rio Branco, com uma adolescente de 14 anos e ainda expôr os seios da menor teve a sua prisão preventiva decretada na audiência de custódia realizada no domingo, 21. Ele teria distribuindo o vídeo em um grupo de whatsapp e por isso acabou sendo denunciado pelos próprios colegas de trabalho.

Ao ser preso e encaminhado a Delegacia, Jonhatam Diego revelou em seu depoimento obtido com exclusividade pelo Ecos da Notícia que é casado há 13 anos e que tem uma filha de 10 anos, quase da mesma idade da adolescente, e que era evangélico, frequentador assíduo de uma igreja cujo nome não foi revelado.

De acordo com o acusado, ele teria conhecido a menor há cerca 1 mês por meio de uma corrida do aplicativo 99 e que teria pedido permissão para fazer o vídeo com a menor, o que teria sido consentido. Ele afirmou ainda que ela o teria convidado para o motel por ser garota de programa e que “teria se assustado com a postura” da adolescente por ela ter aparência de uma criança.

Segundo Jonathan, a menor teria informado que naquele dia especifico era o aniversário dela de 15 anos e teria perguntado o que o motorista a daria de presente. Eles teriam se encontrado próximo ao Terminal Urbano e foram para o Motel localizado no Segundo Distrito da capital. O motorista disse que já havia feito várias corridas para a adolescente e que eles teriam ido para motel umas outras duas vezes. Ele revelou ainda que já teve passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2010.

Já a adolescente revelou em seu depoimento que é casada e que seus pais sabiam que ela é garota de programa. Ela disse ainda que conhece o motorista há cerca de 3 meses e que ele pediu para gravá-la, mas não falou que ia expor o conteúdo em algum grupo. A jovem ainda confirmou que de fato teve relação sexual com o Jonathan Diego e que ao sair do motel foram abordados por Policiais Militares.

Após o depoimento, o motorista passou por uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco.