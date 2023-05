Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas feridas no ramal da Chácara em Vila Campinas

Um acidente que aconteceu na noite desta quarta-feira, 24, envolvendo duas motocicletas, deixou duas pessoas feridas no ramal da Chácara, localizado em Vila Campinas. Francisco Randauro de Lima Neves, de 21 anos, trafegava sentido oposto no ramal quando colidiu frontalmente com o motociclista João Carlos Albuquerque de Moraes, 18 anos.

Com o impacto, os dois caíram no chão. A polícia esteve no local e só foi encontrada uma moto. Uma ambulância de suporte básico daquela região foi acionada para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas ao hospital de urgência e emergência de Rio Branco.

Francisco Randauro sofreu uma fratura no fêmur e fratura exposta no pé direito, além de um possível traumatismo craniano. Já João Carlos teve fratura no segundo dedo do pé direito. Segundo informações do médico Jorge Lucas, os dois se encontram estáveis.