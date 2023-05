Fiação baixa deixa motociclista com fio enroscado no pescoço, em Rio Branco

O motociclista Ednilson Bastos de Lima Nascimento, de 20 anos, trafegava na rua Marechal Deodoro, Centro de Rio Branco, do Segundo para o Primeiro Distrito da cidade, quando teve o pescoço enroscado numa fiação que estava baixa na rua, no momento em que estavam arrumando os fios.

Segundo informações de populares, ele não viu que a fiação estava mais baixa e por pouco não aconteceu uma tragédia. Testemunha do acidente relatam que a moto parou e o motociclista foi puxado pelo fio, caindo a alguns metros de distância com o fio enroscado no pescoço.

Pessoas que passavam pelo local ajudaram a vítima a desenroscar o fio do pescoço e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o ferido até o pronto-socorro em estado de saúde estável para melhores avaliações.