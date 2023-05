No Acre, ato racista faz escola João Calvino ser suspensa dos Jogos Estudantis de 2023

Após a divulgação de um vídeo em que alunos e torcedores aparecem praticando atitudes racistas e anti desportistas contra um atleta da equipe da escola Águias do Saber, a secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) emitiu uma nota pública na tarde deste domingo, 28, afirmando que decidiu suspender a participação da Escola João Calvino, de Rio Branco, nos Jogos Estudantis 2023.

A suspensão é válida para todas as modalidades. “Não será tolerado qualquer ato de racismo ou preconceito. Essa competição possui, acima de tudo, um caráter pedagógico”, diz a nota assinada pelo secretário da pasta, Aberson Carvalho.

O gestor destacou que atletas, torcedores, equipe técnica e todos os envolvidos devem ter comportamentos e práticas desportivas pautadas em princípios éticos e sociais, “em que prevaleçam o respeito, a inclusão e a igualdade”, diz em nota.

Assista o vídeo: