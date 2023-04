Violência nas escolas: polícia faz operação contra 10 alunos menores de idade

As investigações tiveram início após o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em 5 de abril. Quatro crianças morreram e outras cinco ficaram feridas.

A partir do crime, então foram localizados outros indivíduos que estariam planejando ataques nas redes sociais envolvendo atos de violência. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, as ordens judiciais da operação foram deferidas pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau.