São Francisco e Humaitá fazem jogo decisivo nesta quarta-feira (19) no estádio Florestão

Em situação delicada na tabela de classificação, após a derrota na estreia para o Rio Branco, o São Francisco entra em campo jogando, praticamente, suas últimas fichas diante do Tourão do Humaitá. Um novo revés deixará o time em situação pra lá de delicada na briga por calendário amplo na próxima temporada.

O técnico católico Erismeu Silva perde para o duelo diante do Tourão do Humaitá o lateral esquerdo Gabriel William. O atleta resolveu acertar sua transferência para o Passo Fundo-RS. Outro que poderá desfalcar a equipe será o meia-atacante Polaco. O atleta continua tratando o adutor e a sua participação ou não na partida será definida nos vestiários do estádio Florestão.

Tourão

Se a situação do clube católico é preocupante na tabela de classificação do returno, as coisas não são muito diferentes no Tourão do Humaitá. O campeão acreano estreou no returno com um empate (1 a 1) no apagar das luzes contra o Imperador Galvez.

O técnico Maurício Carneiro visando o duelo contra o clube católico fez os últimos ajustes no tricolor porto acrense na manhã desta terça-feira (18), no campo da Ufac. O zagueiro Jomar e o meia Pisika com dores musculares foram poupados, mas devem ir para o jogo.