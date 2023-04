Ponte Metálica será interditada às 23 horas desta segunda-feira

A Ponte Juscelino Kubitschek, que liga o primeiro ao segundo distrito de Rio Branco, precisará ser interditada mais uma vez nesta segunda-feira, 17. Desta vez a interrupção no tráfego se dará por conta da realização de serviços de sinalização horizontal em toda sua extensão.

Os trabalhos serão executados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em parceria com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

A interdição terá início às 23 horas desta segunda-feira, 17, com previsão para liberação do acesso às 6 horas da terça-feira, 18. O trabalho será realizado três dias após a liberação do acesso e conclusão da substituição do pavimento, tempo necessário para cura total da capa asfáltica.

A sinalização horizontal será realizada pela equipe de Engenharia de Trânsito do Detran, que contará com auxílio dos agentes da autarquia e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).