Polícia descobre sistema de vídeo a serviço de facção que monitora ações da Segurança no Acre

Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), foi acionada durante esse último final de semana para desinstalar câmeras de seguranças que estavam a serviço de uma organização criminosa, localizadas no Ramal do Herculano, um dos acessos ao conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A descoberta foi feita por homens do serviço de inteligência que monitorava toda a capital acreana com o objetivo de desativar o sistema criminoso.

De acordo com as informações, as câmeras estavam instaladas em postes da rede elétrica que ficam em locais não habitados e monitoravam o Ramal do Herculano, conhecido como ponto de acesso preferido à Cidade do Povo.

A polícia tenta identificar agora um comerciante da região que teria três câmeras de monitoramento a serviço do crime. O serviço de inteligência trabalha para descobrir outros pontos de monitoramento, especialmente na Baixada do Sobral, um dos locais mais cobiçados pelo crime organizado na capital.