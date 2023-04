Michelle Bolsonaro afirma que móveis retirados do Palácio da Alvorada eram seus

Resumo:

*Michelle Bolsonaro afirma que os móveis retirados do Palácio da Alvorada eram dela e foram transferidos do Rio de Janeiro para a residência oficial da família em Brasília;



*Ela criticou a gestão atual, sem citar nomes, e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não adquiriu móveis ou utensílios domésticos por meio de licitação;



*Os vídeos foram divulgados após o governo Lula dizer que 83 móveis do Palácio do Alvorada ainda estão desaparecidos desde a saída da família Bolsonaro da residência.



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou por meio de vídeos postados nos stories, no domingo (16), que os móveis retirados do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, eram seus. Ela também aproveitou a oportunidade para criticar, sem citar nomes, o mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a sua esposa, Janja Lula da Silva.

Na sequência de vídeos, divulgados em seu perfil no Instagram, Michelle disse que os móveis eram da residência da família no Rio de Janeiro.

A pedido da sua filha Laura, eles foram levados para o Alvorada. Nessa troca, os móveis da residência oficial do presidente tiveram de ser transferidos para um depósito.

Michelle ressaltou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não realizou nenhuma licitação para adquirir móveis ou outros utensílios domésticos. “Eu usava os meus próprios lençóis tanto no meu quarto quanto no de visitas, porque eu entendia o momento que estávamos vivendo”, disse.

A ex-primeira-dama ainda criticou a atual gestão ao dizer: “Infelizmente os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples. Estão zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte”.

“Existe um setor chamado patrimônio, que é o responsável por fiscalizar e cuidar de todos os móveis do Alvorada. Agora eu sugiro a CPI dos Móveis da Alvorada”, ironizou.

“Que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de Natais, momentos em família e eu tenho como provar”, concluiu.

Os vídeos de Michelle foram divulgados depois que o governo Lula disse que 83 móveis do Palácio do Alvorada ainda estão desaparecidos desde a saída da família Bolsonaro da residência, em dezembro de 2022.

Fonte: ISTOÉ