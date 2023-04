Maior torcida organizada do São Paulo pede demissão de Ceni: “Segue teu rumo, Rogério”

Após mais uma derrota do São Paulo na temporada, agora para o Botafogo, na estreia do Brasileirão, a situação de Rogério Ceni voltou a ficar estremecida. Nesta segunda-feira, 17, a principal torcida organizada do clube pediu abertamente a demissão do técnico.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a Independente pressionou a diretoria por uma saída imediata do ídolo. “Qual a dificuldade da demissão do Rogério? Tá esperando uma próxima derrota? Está nítido que o técnico perdeu a mão do elenco”, afirmou a torcida.

A Independente deixa claro o carinho que tem por Ceni, listando os feitos do ex-goleiro pelo Tricolor, e dizendo que “mitos não morrem” — termo utilizado para alcunhar Ceni —, mas que mudanças precisam ocorrer com urgência no clube.

Fracassos recentes também foram lembrados no texto divulgado, reforçando os principais motivos do pedido de demissão.

Por fim, a Independente recomenda a Ceni: “Segue teu rumo, Rogério. O legado não se apagará jamais.”

A pressão por resultados continua e a torcida do São Paulo vai ao Morumbi nesta terça. O jogo é válido pela 2º rodada da Copa Sul-Americana, contra o Puerto Cabello, da Venezuela.