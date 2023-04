Contato do marido com a ex-mulher teria motivado briga que levou Nayara a tirar a própria vida

O depoimento do empresário Tarcísio Araújo da Mota, de 43 anos, dono da TSom, na madrugada desta terça-feira, 25, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) traz a tona detalhes que culminaram na morte da cantora e influenciadora digital Nayara Vilela, de 32 anos. Ela teria atirado contra o próprio peito com a arma do marido. O caso ocorreu na casa do casal, localizada na Estrada das Placas, em Rio Branco, no início da noite de segunda-feira, 24.

O Ecos da Notícia teve acesso exclusivo ao depoimento integral da principal testemunha do caso. Na conversa com a delegada Carla Fabiola, Tarcísio revelou que é atirador esportivo e que detém duas armas registradas em casa. Ele relatou que havia ligado para Nayara avisando que deixaria um funcionário em casa e logo em seguida pegaria o seu filho na escola e deixaria a criança na casa da mãe, sua ex-esposa. Após fazer isso, o empresário chegou em casa por volta das 17:30 e Nayara teria chegado 30 minutos depois perguntando se o filho de Tarcisio levava o telefone para escola e foi quando o empresário confirmou que sim, mas que quem teria ligado pedindo para buscar a criança teria sido a avó do garoto.

Como reação a essa fala, Nayara teria dito a Tarcísio que jamais teria paz pois ele sempre tendo contato com a ex-esposa. E foi daí que se iniciou uma discussão entre os dois e Nayara teria jogado uma cadeira da cozinha no chão e o empresário teria se afastado, indo para o quarto. Ela o teria seguido e ele teria saído do local logo em seguida. Ela teria dado um tapa nas costas do empresário e com isso ele se trancou no quarto para tomar banho e Nayara começou a bater na porta, até que ela revelou que estava com a arma dele. Ao ver que a situação fugiu do controle, Tarcísio pegou uma chave de fenda e foi à procura da esposa que estava trancada no banheiro do quarto de hóspedes.

Tarcisio teria conseguido abrir a porta e fez um vídeo onde ele alertava a mãe de Nayara e pedia para ela soltar a arma, mas ela não largava. A mãe de Nayara teria feito uma chamada de vídeo no celular do empresário para tentar convencer a filha a largar a arma e em certo momento um disparo foi ouvido e a mãe teria escutado também. “Meu Deus, minha Nossa Senhora”, diz a mãe na chamada. Ao ver a esposa no chão, Tarcísio tentou reanimá-la Ele acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que só pôde atestar o óbito.

Tárcio foi encaminhado a DEAM sem nenhuma lesão corporal e o corpo de Nayara foi levado para o Instituto Médico Legal.

Em vídeos divulgados nas redes sociais momentos antes do disparo da arma, Nayara acusava o marido de ter acabado com o seu psicológico. Ela ainda se despediu de amigos e familiares antes de atirar.