Itaú Unibanco emite uma nota após Gusttavo Lima ficar com o nome sujo no Serasa

Como detalhado por Gusttavo Lima em entrevista ao titular desta coluna, o Embaixador ficou com o nome sujo no Serasa após golpistas criarem uma conta no banco Itaú em seu nome. O sertanejo questionou como poderia haver uma dívida se ele nunca abriu nenhuma conta no banco e a empresa se pronunciou por meio de uma nota.

Segundo o Itaú, o caso, de três semanas atrás, já teve o protesto cancelado. Ou seja, Gusttavo não está mais sendo cobrado por uma dívida que não era sua. “Nem conta no Itaú eu tenho. Como é que devo ao Itaú? Foi golpe, tenho 100% de certeza”, declarou Lima no bate-papo descontraído.

Ele afirmou que não pagaria uma dívida que não fez, mas que se fosse o responsável, já teria quitado a pendência. “[Se eu tivesse dívida] teria pagado, né. Ou você paga porque você deve ou você paga de vergonha”, complementou.

Leia a nota do Itaú

“O Itaú Unibanco esclarece que, no caso em questão, não participou da relação comercial entre as partes e atuou apenas como emissor do boleto para a empresa que fez a cobrança. Neste papel, o banco realizou o protesto do documento por demanda da empresa, conforme definido no contrato de prestação desse tipo de serviço. Por fim, informa que o protesto já foi cancelado.”

Fonte: Metrópoles