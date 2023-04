Banco BMG, patrocinador do Corinthians, sinaliza insatisfação com técnico Cuca

A chegada de Cuca ao Corinthians continua causando polêmica. Nesta sexta-feira (21/4), os muros do CT do Timão amanheceram pichados, com palavras de ordem e frases de protesto contra o treinador, que tem um histórico de estupro, ocorrido na década de 1980, quando era jogador do Grêmio.

A torcida está dividida. Há os insatisfeitos, mas há também os que não estão dando muita importância ao passado do treinador. Entretanto, um fato novo, revelado no site ‘Meu Timão’, pode causa danos às finanças do clube.

O Banco BMG, que exibe sua marca na camisa do clube desde 2019, emitiu comunicado após a contratação do técnico Cuca: “O Banco BMG reitera que não compactua com atos violentos e, acima de tudo, respeita, preza e luta pela igualdade das mulheres”, diz a nota, revelada pelo site.

A diretoria não se pronunciou, mas há, dentro do clube, o temor de que o BMG retire o seu patrocínio. E, se isso realmente acontecer, pode provocar outros cancelamentos de contratos.

Aguarda-se, portanto, cenas dos próximos capítulos.

Fonte: Metrópoles