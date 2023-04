Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupam sede do Incra

Houve ocupações também em Natal e em Recife. Em Aracaju, a mobilização aconteceu na semana passada.

De acordo com o porta-voz e membro da Coordenação Estadual do MST em Minas Gerais, Sílvio Netto, o objetivo da manifestação é pedir a retomada das ações da reforma agrária que estão paralisadas no estado. O movimento também reivindica a saída de diretores do Incra nomeados no governo anterior.

“Há situações graves em Minas de famílias com longo tempo de espera para ter acesso ao direito à terra. Há 24 anos, por exemplo, há 490 famílias em Campo do Meio, no Sul de Minas, que precisam ter as terras regularizadas”.





Netto falou ainda que essas famílias têm, ao todo, cerca de 2 mil pessoas que passaram por despejos ilegais.



Às 17h, os manifestantes deixaram o prédio. Segundo o MST, o Incra se comprometeu a retomar o programa de reforma agrária no Brasil.