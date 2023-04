Após show histórico em São Paulo, Joelma fala sobre rumores de despedida dos palcos

Com quase 30 anos de carreira, Joelma gravou na última sexta-feira (14/4) a segunda parte do DVD Isso é Calypso Tour Brasil e arrastou uma multidão, em São Paulo, ao som de seus maiores sucessos. Em entrevista à coluna LeoDias, a cantora falou sobre os rumores de que essa seria sua turnê de despedida, os momentos de superação e realização que viveu durante a carreira.

Recentemente surgiu boatos de que o Isso é Calypso Tour Brasil seria o projeto de despedida da carreira de Joelma, questionada se pretende se aposentar dos palcos, Joelma afirmou: “O futuro a Deus pertence, não está nos meus planos ainda não, mas se Deus quiser, o que eu posso fazer? Quem manda é ele”.

De acordo com a artista, apesar das quase três décadas em cima dos palcos, o frio da barriga antes de todo show é o mesmo que sentia quando começou sua trajetória na música.

“Ainda dá aquele frio na barriga. Se perder esse frio na barriga fica uma coisa muito artificial. Quando chega a hora eu fico anestesiada, fico tão plena que fico anestesiada, eu não sei nem explicar isso”, declarou a cantora.

Nos últimos anos, Joelma viveu momentos difíceis ao contrair a Covid-19 por cinco vezes e ficar com diversas sequelas. Em junho do ano passado ela preocupou os fãs ao surgir o rosto completamente inchado devido a doença.

Ainda em entrevista à coluna, a cantora revelou que essa fase das infecções do coronavírus foi o momento mais delicado de toda sua vida.

“Foi a parte do Covid, foi a parte mais difícil da minha vida, porque não ter saúde para fazer o que você ama é complicado”, disse.

Com mais de 22 milhões de discos vendidos, além de indicações ao Grammy Latino e premiações nacionais, Joelma realizou diversos sonhos durante sua carreira, questionada sobre qual foi sua maior realização a cantora declarou: “O maior sonho que eu já realizei foi ter a minha família, meus filhos e divulgar a música do meu estado para o Brasil e eu consegui divulgar para uma parte do mundo”, finalizou a rainha do Norte.

Isso é Calypso Tour Brasil em São Paulo

Na última sexta-feira (14/4), Joelma se tornou a primeira artista na história do Centro de Tradições Nordestina (CTN), em São Paulo, a esgotar todos os ingressos com um show solo. A artista agitou o público que cantou junto do início ao fim, com um espetáculo cheio de coreografia, um repertório repleto de grandes sucessos, além de seus looks memoráveis, que são uma atração à parte. Joelma usou 5 figurinos durante a apresentação.

A rainha do Calypso dividiu palco com a cantora Pocah, convidada especial, para uma performance surpresa e inesquecível de Maridos e Esposas.

“Desde o começo da minha carreira a cidade de São Paulo foi muito importante. Gravei meu primeiro DVD em SP numa casa nordestina também. Então quando surgiu esse projeto, SP não podia ficar de fora. Sou muito grata a todos que fazem parte da minha história e vamos relembrar juntos momentos lindos e viver novos!!”, comenta Joelma que, em breve, revelará as próximas capitais.