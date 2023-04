Inscrições para o Pré-Enem Legal são prorrogadas até 30 de abril

As inscrições para o Pré-Enem Legal, programa do governo do Estado do Acre, executado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), foram prorrogadas até 30 de abril.

A iniciativa oferece curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e são abertas a toda a comunidade, mas têm como público-alvo os egressos do período da pandemia da covid-19, ou seja, aquelas pessoas que já concluíram o ensino médio e saíram da rede pública estadual.

Os alunos que estão devidamente matriculados na 3ª série do ensino médio, em qualquer uma das escolas da rede pública estadual de educação, já tiveram sua inscrição efetivada automaticamente no ato da matrícula.

Neste ano o governo adquiriu o Sistema de Ensino Farias Brito, que permite que os estudantes tenham acesso a materiais didáticos e à plataforma online, por meio de login e senha, como videoaulas e a um acompanhamento mais personalizado, como, por exemplo, correção de redações e tira dúvidas.

Os professores que compõem a equipe do programa aqui no estado também serão capacitados pelo novo sistema. Além disso, os aulões itinerantes da Caravana Pré-Enem Legal continuam e vão percorrer, assim como já ocorreu em 2022, todos os municípios.

Faça sua inscrição no site see.ac.gov.br.