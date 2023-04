Foguete Starship explode após lançamento considerado bem-sucedido pela SpaceX

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, lançou, nesta quinta-feira (20), o Starship, o foguete mais poderoso já construído, em um voo teste do solo. A nave explodiu pouco depois de deixar a base.

Uma transmissão ao vivo da SpaceX da decolagem mostrou o foguete subindo da torre de lançamento para o céu da manhã enquanto os 33 motores do propulsor Super Heavy ganhavam vida em uma bola de chamas e nuvens ondulantes de exaustão e vapor d’água.

No entanto, em menos de quatro minutos de voo, a nave do estágio superior do foguete não conseguiu se separar conforme projetado do propulsor Super Heavy do estágio inferior, e o veículo foi filmado virando de ponta cabeça antes de explodir.

Mesmo assim, a decolagem foi considerada um sucesso pela SpaceX. A empresa ressaltou, durante a transmissão, que o objetivo do teste era possibilitar que o foguete saísse da base de lançamento.

“A Starship acabou de passar pelo que chamamos de uma rápida desmontagem não planejada”, disse a empresa no Twitter. “Em um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship.”

A SpaceX é conhecida por minimizar contratempos como explosões durante o processo de desenvolvimento de foguetes. A empresa afirma que tais acidentes são a maneira mais rápida e eficiente de coletar dados. Uma abordagem bem diferente da Nasa, que prefere testes lentos e metódicos ao invés de dramáticos.

Musk tuitou após o lançamento, dando os parabéns para a equipe da SapceX e disse que “aprendeu muito para o próximo teste de lançamento em alguns meses”.

O primeiro voo teste da Starship foi cancelado ainda na plataforma de lançamento no sul do Texas, nos EUA, na manhã de segunda-feira (17) devido a um problema técnico, atrasando a histórica primeira tentativa de lançamento do veículo.

O foguete mais poderoso do mundo

Levar o veículo ao espaço pela primeira vez representaria um marco importante na ambição da SpaceX de enviar humanos de volta à lua e, finalmente, a Marte.

Tanto o foguete de propulsão Super Heavy que fica na parte inferior da nave, quanto o compartimento na parte superior que irá para o espaço são projetados como componentes reutilizáveis, capazes de voar de volta à Terra com pousos suaves – uma manobra que se tornou rotina para o menor foguete Falcon 9 da SpaceX.

Em fevereiro, a SpaceX fez um teste de disparo do propulsor, acendendo 31 de seus 33 motores por aproximadamente 10 segundos com o foguete aparafusado verticalmente no topo de uma plataforma.

Conforme projetado, o foguete Starship é quase duas vezes mais poderoso que o próprio Sistema de Lançamento Espacial (SLS) da Nasa, que fez seu primeiro voo sem tripulação para a órbita em novembro, enviando um compartimento chamado Orion em uma viagem de 10 dias ao redor da lua.