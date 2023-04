Moraes manda PF ouvir em 48 horas ex-ministro de Lula sobre vídeo do 8 de janeiro

As novas imagens foram divulgadas pela “CNN” e mostram o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, e servidores do ministério caminhando entre manifestantes golpistas nos andares mais altos do Palácio do Planalto, no momento da invasão em 8 de janeiro.

Nos vídeos, a equipe do GSI dá água para os invasores e indica uma saída de emergência a eles. O general Gonçalves Dias diz que sua equipe estava direcionando os bolsonaristas que invadiram o Planalto para o segundo andar, onde seriam presos.



Horas após as imagens terem sido divulgadas, Dias e o número 2 do GSI, Ricardo José Nigri, pediram demissão dos cargos.