Em duelo “quente” e cheio de reclamações, Humaitá vence o São Francisco por 3 a 1

Num jogo “quente” e cheio de reclamações, o Humaitá superou o São Francisco por 3 a 1, em jogo disputado na tarde deste quarta-feira (19), no estádio Florestão, pela segunda rodada do returno do Campeonato Acreano 2023.

Os gols da vitória do Tourão do Humaitá foram marcados por Dudu, ainda no primeiro tempo, Fernandinho e Felipinho na etapa complementar de partida. O gol solitário do time católico foi anotado pelo atacante Wanderson Jordão.

Expulsão

Cinco minutos depois de conseguir a igualdade no placar, o clube católico ficou com um jogador a menos em campo. O meia e capitão Geovani Silva, que havia recebido cartão amarelo, acabou expulso de campo pelo árbitro Fábio Santos. O atleta, inconformado com a expulsão, teria chutado uma lixeira do vestiário e o ato fez o policiamento militar presente ao estádio levar o jogador a uma delegacia de polícia para prestar esclarecimento pelo dano causado ao patrimônio da FFAC.

Na bronca

A comissão técnica do time católico durante e, após a partida, reclamou muito do trabalho do árbitro Fábio Santos, assim como, de seus assistentes.

Classificação

Com a vitória sobre o São Francisco, o Humaitá assumiu, provisoriamente, a vice-liderança do returno. O Tourão tem quatro pontos, dois a menos que o líder Rio Branco. Por outro lado, o São Francisco sofreu o segundo revés e ocupa a lanterna da classificação sem ponto somado.

Próximos jogos

O Humaitá terá poucos dias de descanso e retorna a campo no sábado (22) para encarar o Atlético-AC, às 18h. O Um dia depois (23), o São Francisco pega o Galvez, a partir das 17h. Os jogos são válidos pela terceira rodada e serão disputados no estádio Florestão.