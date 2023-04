Em clássico de quatro expulsões”, Rio Branco supera o Atlético e mantém a ponta

O Rio Branco segue embalado na disputa do returno do Campeonato Acreano 2023. Nesta quarta-feira (19), no estádio Florestão, a equipe Alvirrubra venceu o clássico diante do Atlético Acreano por 1 a 0, gol assinalado por Joãozinho, aos dois minutos do primeiro tempo de partida.

O duelo era válido pela segunda rodada da competição e acabou aos 30 minutos do segundo tempo, após o árbitro Julian Negreiros expulsar quatro jogadores celestes (Cássio, aos 14 minutos, Leandro Bahia, aos 15 minutos, Evan, aos 20 minutos, e Klayver, aos 30 minutos). A comissão técnica celeste deixou o estádio bastante insatisfeita com o trabalho do árbitro Julian Negreiros.

Regulamento

O regulamento do Campeonato Acreano 2023 trata no seu terceiro parágrafo do capítulo 4 – Disposições Finais – sobre a redução de uma equipe ao número mínimo de jogadores em campo. Confira:

3º – Se apenas umas das associações tiver sua equipe reduzida a menos de 07 (Sete) atletas, perderá ela os pontos para a adversária, pelo escore de 3 × 0. A associação cuja equipe não incidiu na situação aqui prevista será assegurada, se vencedora, o resultado constante do placar, caso o saldo seja superior a 03 (três) gol, na ocasião de encerramento da partida.

Classificação

Com a segunda vitória no returno, o Rio Branco-AC lidera a competição com 100% de aproveitamento. O Atlético-AC cai para a terceira posição, com três pontos.

Próximos jogos

O Rio Branco-AC volta a campo no próximo domingo (23) para encarar o Independência, às 15h Atlético-AC. Um dia antes, também no estádio Florestão, às 18h, o Atlético Acreano tem jogo decisivo contra o Humaitá em jogo que abre a terceira rodada do returno.