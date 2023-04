Polícia Civil captura homem acusado de tentar matar morador de rua a facadas em Rio Branco

O homem acusado de desferir uma facada no peito do morador em situação de rua João Vitor Leite, de 19 anos, foi preso no final da tarde desta segunda-feira, 17, em Rio Branco. Uma guarnição da Polícia Militar foi até o local do crime, nas proximidades do Centro Pop, colheu informações e saiu em busca do acusado, identificado como Paulo Mendonça, de 38 anos.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC), agiu rápido e encontrou o autor da facada, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Flagrantes, onde ficaram à disposição da justiça.

O crime aconteceu durante uma briga na rua Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco. De acordo com informações da Polícia, João Vitor estava perambulando na rua quando foi abordado por outro morador em situação de rua que desferiu um golpe que atingiu o peito da vítima. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu correr até ao Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) e pediu ajuda. João Vitor foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.