Zico Cameli, Thiago Caetano e Nene também são alvos da PF

A terceira fase da Operação Ptolomeu, deflagrada em uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Controladoria-Geral da União e Ministério Público Federal , nesta quinta-feira, 9, também tem como alvo o ex-secretário Thiago Caetano, servidor de carreira do DNIT, que no início do primeiro governo de Gladson Cameli foi secretário de Infraestrutura. O engenheiro estava em Brasiléia quando foi abordado pela PF para entregar o celular.

Outro que também foi alvo das investigações é o empresário Orleilson Cameli, mais conhecido como Zico, detentor das principais obras do governo do Acre nos últimos anos. Os federais foram na casa do empreiteiro e nas empresas também.

O ex-secretário Nenê Junqueira, ex-secretário de Agricultura e Pecuária do Acre, também foi alvo da operação e teve que ir depor na Sede da Polícia Federal

Sesacre, Casa Civil, Deracre, Seop