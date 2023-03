Após série de tropeços, VP diz que Fla não estava preparado para decisões

O técnico Vítor Pereira afirmou que o Flamengo não estava preparado para a disputa dos títulos neste início da temporada de 2023. A declaração foi feita na coletiva de imprensa após a derrota para o Fluminense, de virada, no Campeonato Carioca.

“Começamos o trabalho e tivemos que disputar três títulos consecutivos sem estarmos preparados para esse nível de jogo. Isso para mim é bem claro”

Vítor Pereira.

Antes de perder o título simbólico da Taça Guanabara, o Rubro-Negro acumulou três tropeços. O time foi vice-campeão da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de ter ficado em terceiro no Mundial de Clubes da Fifa. O técnico português foi contratado pelo Flamengo em dezembro do ano passado, cerca de duas semanas depois da saída de Dorival Jr. O ex-comandante deixou a equipe após ter conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores de 2022.

Tempo de trabalho VP iniciou no comando do clube no mês seguinte e ainda não conseguiu sair vitorioso nas decisões que disputou. O Fla, inclusive, não venceu nenhum clássico com o técnico na beira de campo — foi o auxiliar Rui Quinta que comandou o time na vitória sobre o Botafogo. Ele vive situação delicada no clube e enfrenta a pressão da torcida. O português chegou a ser chamado de “burro” ao substituir Gabigol e Arrascaeta no segundo tempo contra o Fluminense.

Vítor Pereira enfatizou que o elenco está unido e focado em melhorar. Ele também lamentou o número de lesões que o fizeram escalar um mistão para a decisão da Taça Guanabara. Estamos a trabalhar, focados em fazer evoluir a equipe. Time acredita no que esta fazendo, jogadores com compromisso total. Quem trabalha conosco no dia adia sente a união. Estamos no caminho, vitórias tem que aparecer para consolidar o trabalho”, finalizou.

Fonte: Uol