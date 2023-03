Xi Jinping é reeleito para terceiro mandato como presidente da China

Xi Jinping foi reeleito, nesta sexta-feira (10), para seu terceiro mandato de cinco anos como presidente da China, em um papel amplamente cerimonial, enquanto reforça seu domínio como o líder mais poderoso do país desde Mao Zedong.

Quase 3.000 membros do parlamento, o Congresso Nacional do Povo (NPC), votaram unanimemente no Grande Salão do Povo para Xi, de 69 anos, continuar em seu cargo pelos próximos cinco anos, em uma eleição onde não havia outro candidato.

A votação durou cerca de uma hora e a contagem eletrônica foi concluída em cerca de 15 minutos.

Xi também recebeu votos unânimes para um terceiro mandato como presidente da Comissão Militar Central do país.