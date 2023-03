Prazo para estudantes se inscreverem no Fies termina nesta sexta-feira (10)

O prazo para os estudantes se inscreverem no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) termina nesta sexta-feira (10). Através do programa, o governo federal paga mensalidades para graduação em instituições privadas de ensino superior.

O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 14 de março. A complementação das inscrições desses estudantes será feita entre os dias 15 e 17 do mesmo mês.

A convocação da lista de espera será realizada entre os dias 21 de março e 18 de maio.

No primeiro semestre de 2023, serão oferecidas 67 mil vagas. O total do ano chegará a 112 mil, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Inscrição e critérios

A inscrição é feita através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Neste site também há informações e resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Os candidatos devem ter feito o Enem de 2010 a 2022, com média nas notas igual ou superior a 450, não podendo ter zerado a redação. É necessário indicar três opções de cursos de graduação.

Os candidatos também precisam comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

Estudantes que têm bolsa parcial do Prouni podem participar do processo seletivo do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadrem nas condições previstas no edital do processo seletivo vigente.