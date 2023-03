Vídeo mostra homens espancando égua no Acre

Começou a circular nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 10, um vídeo mostrando uma égua sendo espancada com pedaço de madeira. O caso aconteceu na zona rural da cidade de Bujari, interior do Acre.

As imagens mostram três indivíduos, um com o pedaço de madeira batendo no animal, outro segurando a corda que está amarrando o animal e um terceiro que está filmando.

Ao tomar conhecimento do caso, o delegado titular do município, Bruno Coelho Oliveira, instaurou procedimento administrativo, expedindo ordem de missão para que os policiais civis levantassem mais informações sobre o crime.

Todos os envolvidos foram identificados, sendo dois homens, de 44 e 31 anos, e um adolescente de 17 anos. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia, sendo colhidas as declarações de todos pelo

Segundo a autoridade policial, o procedimento criminal foi instaurado, os envolvidos foram ouvidos e o animal foi encaminhado a um lugar seguro. Além disso, o delegado disse que todas as medidas cabíveis foram tomadas.

“A conduta é de uma crueldade sem tamanho, mas infelizmente a lei que regula tal conduta é muito branda, não sendo possível tomar medidas mais duras, tipo a prisão dos agressores. No entanto, a investigação irá continuar a fim de averiguar se outros animais estão sendo maltratados dessa forma, bem como, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário o mais breve possível, para que respondam por este ato inaceitável”, disse o delegado.



Com informações da Polícia Civil