Morte no presídio: tiros para o alto, invasão de cela e dívida em dinheiro

Fotos: James Silva

A morte do Eduardo Lopes Alves, de 31 anos, vulgo Zezinho, foi marcada por vários acontecimentos na tarde desta sexta-feira, 11, no Presídio Estadual Dr Francisco de Oliveira Conde (FOC) . O Ecos da Notícia teve acesso a informações exclusivas sobre o caso que culminou com óbito de um detento ligado a facção criminosa Bonde dos 13 e que acabou com mais dois feridos sendo levados para UPA da Sobral.

De acordo com informes colhidos nos bastidores da Polícia Penal, era por volta das 13h35 quando os presos do pavilhão “J”, onde se concentram bandidos ligados ao B13, começaram a bater grades e quando os policiais penais foram averiguar se depararam com os presos soltos no corredor, discutindo e se ameaçando mutuamente. Imediatamente o Grupo Penitenciário de Operações Especiais foi acionado para tentar controlar o atrito, mas no momento em que os policiais chegaram já havia iniciado uma briga generalizada, sendo necessário o uso de seis tiros de espingarda da guarnição.

Os detentos foram contidos e o detento Eduardo, da cela 7, foi retirado do pavilhão para atendimento e prestação de socorro, pois ele apresentava pelo menos 6 perfurações de estoques, mais conhecidas como facas artesanais. O preso foi retirado com vida e levado às pressas a guarda da Unidade Prisional para a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os paramédicos chegaram no local, Zezinho já se encontrava morto. Pelo menos 5 estoques foram encontrados no Pavilhão após minuciosa revista.

O Ecos da Notícia apurou que pelo menos 12 presos se envolveram na briga generalizada, sendo que três confessaram ter sido os autores das facadas em Zezinho. Tratam-se de Edilson de Lima Cordeiro, Gilcemberg da Silva Braga e Wellington de Souza Lima. Todos os envolvidos no caso são membros do Bonde dos 13 e o principal motivo para contenda teria sido uma dívida em dinheiro entre Eduardo, vulgo Zezinho, com membros da facção.

Os detentos envolvidos na confusão foram todos encaminhados para a Delegacia de Flagrantes na noite desta sexta-feira, 10, sob um forte esquema de segurança.

O Corpo de Zezinho foi periciado no presídio e levado ao Instituto Médico Legal. O velório e sepultamento devem ocorrer neste sábado, 11 de março.