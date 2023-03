Vigilante atira contra o próprio peito e morre no Estacionamento do Arena da Floresta, na capital

O vigilante Ricardo Master de Souza, de 34 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro com um tiro no peito. A ocorrência foi registrada no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, próximo ao Batalhão da Polícia Militar instalado no local.

De acordo com informes preliminares, o homem conduzia o seu veículo, estacionou o carro e logo em seguida teria efetuado um tiro no peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou o óbito.

A vítima ainda segurava a arma na mão enquanto peritos do Instituto Médico Legal fazem a perícia do caso. O Ecos da Notícia apurou que Ricardo trabalhava na VIP Segurança.

Familiares e amigos chegaram ao local consternados com a cena.