Apoiador de Lula mata bolsonarista após briga em bar, diz Polícia Militar

No boletim de ocorrência da PM, consta que o proprietário do bar informou que o Edno e a Valter discutiram por motivos políticos, quando ouviu disparos de arma de fogo e, na sequência, encontrou Valter caído no chão.

A polícia foi acionada e, quando chegou ao local, a vítima já estava morta e o suspeito havia fugido.



Durante as buscas por Edno, a PM encontrou dois homens, sendo um o filho do suspeito e outro um amigo, que confessaram estar procurando pelo suspeito para ajudá-lo a fugir para o município de Campo Verde, a cerca de 70 km de onde aconteceu o crime. Os dois foram apresentados à Polícia Civil.



O suspeito não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.