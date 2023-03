Radamés comanda e Galvez goleia o Náuas por 7 a 2

O Imperador Galvez mostrou força na estreia do Campeonato Acreano 2023. Neste sábado (11), no estádio Florestão, a equipe do técnico Kinho Brito goleou o Náuas por 7 a 2. O atacante Radames comandou a vitória do Imperador ao marcar três da vitória imperialista.

O jogo no primeiro tempo mostrou certo equilíbrio, mas o Galvez foi bem mais eficiente e foi para o intervalo com uma vantagem no placar por 2 a 1. Na etapa complementar de partida, o Imperador sobrou em campo e conseguiu uma vitória maiúscula por 7 a 2. Radames (3x), Pedro Henrique (2x), Hassen e Luís marcaram os gols da vitória do Imperador. William Araújo descontou para o Cacique do Juruá em cobrança de pênaltis.

Como fica

Com o triunfo da estreia por 7 a 2, o Galvez divide a liderança do grupo B do Campeonato Acreano, ao lado de São Francisco e Atlético Acreano. Os três clubes somam três pontos ganhos, mas o time imperialista fica na ponta da tabela nos critérios técnicos. Já o Náuas sem pontuar na competição e o penúltimo colocado da chave na tabela de classificação.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Imperador Galvez está agendado para o próximo sábado (18) contra o Atlético Acreano, às 17h, no estádio Florestão. O duelo vai valer a ponta da tabela da classificação do grupo B. No mesmo dia e local, mas no jogo preliminar, o Náuas busca reabilitação na competição contra o São Francisco, às 15h.