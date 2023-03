Atlético Acreano mete 6 a 1 no Vasco com direito a Hat trick

Com direito a hat trick do atacante Juninho, o Atlético Acreano estreou com vitória na disputa do Campeonato Acreano 2023. Neste sábado (11), no estádio Florestão, a equipe celeste derrotou o Vasco da Gama por 6 a 1, após derrota parcial no primeiro tempo por 1 a 0.

Na etapa complementar, o Galo Carijó, após a expulsão do volante vascaíno Leandro, cresceu na partida e conseguiu igual o placar e ampliar o marcador para 6 a 1. Juninho (3x), Bolt (2x) e Ciel fizeram os gols do Atlético Acreano. Franklin descontou para o Vasco da Gama.

Como fica

Com a vitória, o Galo Carijó divide a liderança do grupo B do Campeonato Acreano, ao lado de São Francisco e Galvez, mas o time imperialista fica na ponta da tabela nos critérios técnicos. Os três clubes somam três pontos ganhos. Já o Vasco da Gama segue sem pontuar na competição e na quinta e última posição na tabela de classificação.

Próximos jogos

O Atlético Acreano retorna a campo no próximo sábado (18) para brigar pela liderança da chave B diante do Imperador Galvez. Por outro lado, o Vasco ganha duas semanas de folga na tabela de jogos e retorna a campo somente no próximo dia 25 de março para encarar o Náuas.

Súmula

Atlético-AC 6 x 1 Vasco da Gama

Local: Florestão, às 15h

Data: 11/03/2023

Árbitro: Marcelo Oliveira

Assistentes: Roseane Amorim e Francisco Júnior

Público: 300 pagantes

Renda: R$ 3.070,00

Gols: Juninho (3x), Bolt (2x) e Ciel (Atlético); Franklin (Vasco)

Cartões amarelos: Leandro, Alan e Kaio (Vasco); Wesley (AA)

Cartões vermelho: Leandro (Vasco)

Atlético-AC: Edkeully; Cássio, Ícaro, Bahia e Erick; Marquinhos, Marllon e Ciel (Tchê Tchê); Renan Plácido (Bolt), Juninho e Tiririca (Korea). Técnico: Faísca

Vasco-AC: Kaio; Allan (Bruno), Artemio, Arthur e Lucas (Fernando); Leandro, Elioenai, César, Franklin, Cleilson (Dentinho) e Wesley. Técnico: Pedro Balu