Pessoa resgata R$ 328 mil esquecidos em instituições financeiras segundo BC

Uma pessoa resgatou R$ 328 mil por meio do Sistema de Valores a Receber, do Banco Central. Até agora, o maior valor resgatado por uma empresa foi de R$ 133 mil.

Só no primeiro dia de reabertura do sistema, cerca de 1,6 milhão de pessoas foram atendidas e solicitaram R$ 62,1 milhões. Ou seja, o pagamento médio é de pouco mais de R$ 38. No entanto, de acordo com o BC, cerca de 643 mil pessoas têm mais de R$ 1.000 a sacar de “dinheiro esquecido”.

Até o fim da tarde de terça-feira (7), foram mais de 1 milhão de solicitações de resgate diretamente no sistema, por meio de chaves Pix. A procura foi tanta que o site do Banco Central apresentou instabilidade. A fila chegou a 300 mil pessoas e a espera chegou a durar mais de duas horas.

O BC esclareceu que os recursos permanecerão à disposição dos usuários pelo tempo que for necessário e que todos serão atendidos o mais rapidamente possível, sem necessidade de agendamento de horário certo, como aconteceu em 2022. Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a resgatar.

Para fazer a consulta, é necessário informar a data de nascimento e o CPF. No caso das empresas, é preciso preencher a data de criação da empresa e o CNPJ.