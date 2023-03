Partidos de esquerda lamentam 3° fase da Ptolomeu e pedem punição

Na tarde desta quinta-feira, 9, as direções estaduais dos partidos de esquerda, encabeçado pelo PT, PCdoB, PV, PSOL, REDE e PCB Acre, lamentaram, por meio de nota, a aparição do Acre como notícia nos principais veículos de comunicação do país.

De acordo com o documento, as investigações apontam para a existência de um grave esquema de corrupção no governo do Acre. “Essa 3ª Fase da Operação Ptolomeu, com o bloqueio de mais de R$ 120 milhões em bens dos investigados (dos quais R$ 10 milhões se referem ao valor de veículos, de uma aeronave e de imóveis de propriedade do próprio governador Gladson Cameli) dá a dimensão da sangria que pode estar ocorrendo nos cofres públicos, nos últimos anos”, diz trecho.

No entanto, os esquerdistas defendem a punição dos corruptos na Operação Pitolomeu – que está na 3° fase. “A sociedade acreana precisa urgentemente que as investigações tenham uma conclusão, e os investigados sejam processados e julgados, separando inocentes de culpados”.

A nota destaca ainda que “a manutenção dos investigados em seus cargos pode ter contribuído para que recursos oriundos desse esquema tenham sido destinados ao financiamento ilícito de candidaturas nas Eleições de 2022. Segundo ele, o resultado do processo eleitoral pode ter sido comprometido. “O que pode levar a questionamentos futuros sobre a legitimidade e a lisura do resultado do pleito eleitoral local”.

Ao fim da dura manifestação”esquerdista”, os partidos pedem que o governador Gladson Cameli possa dar esclarecimentos acerca do processo. “O governador Gladson Cameli, na condição de Chefe-do-Governo do Acre deve dar explicações imediatas à sociedade acreana pois, ativa ou passivamente, ele já é parte do maior escândalo de corrupção da história de nosso estado”, concluiu.